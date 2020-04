(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Fiorello: “Noi 60enni andiamo protetti, come i panda. Io rimarrò a casa” "Siamo come il panda, come il colibrì dell’Himalaya, a rischio estinzione". Il video messaggio dello showman Fiorello che il prossimo 16 maggio compirà 60 anni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev