(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Guerini: “Grande sforzo dei sindaci, Forze armate e ministero Difesa vi sono vicini” “In questa grave emergenza le istituzioni hanno saputo prendersi per mano e lavorare insieme per arginare i pericoli e fronteggiare la paura dei cittadini. A voi sindaci è stato richiesto un grande sforzo. Sappiate che le Forze armate e il ministero della Difesa vi sono vicini.” Lo ha detto il ministro per la Difesa Lorenzo Guerini nel corso di un video messaggio. / fonte Anci Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev