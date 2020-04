(Agenzia Vista) Genova, 22 aprile 2020 Al San Martino di Genova arriva la barella per il bio-contenimento dei pazienti Covid E’ stata consegnata stamani da Banca Passadore e Cressi Sub alla Pubblica Assistenza di Molassana la barella di biocontenimento per pazienti Covid e l’ambulanza ri-adattata a trasporto speciale, in uso esclusivo al San Martino. La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore Viale e del Direttore Generale Ucci di fronte alla Centrale Operativa del 118 (foto in allegato). Al di là della barella, all’interno del veicolo è stato attrezzato un avanzato impianto antibatterico in grado di eliminare il 99% di virus e batteri presenti nell’ambiente. / courtesy PrimoCanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it