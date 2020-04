Fase 2, D'Uva (M5s): "Procedere per gradi per arrivare ad una nuova normalità"

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Fase 2, D'Uva (M5s) procedere per gradi per arrivare ad una nuova normalita' "La fase due non sarà un'accensione immediata, bisognerà procedere per gradi per arrivare ad una nuova normalità". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco D'Uva ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev