(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Mes, D'Uva (M5s) Coronabond strumento piu' adatto per affrontare crisi che sara' di tutta Europa "Riteniamo che il Mes non sia la chiave per uscire da questa crisi. Il Mes interviene per aiutare un singolo stato, mentre ora tutti avranno i bisogno di aiuto. I Coronabond sono dei titoli che possono essere adatti a fronteggiare questa emergenza mondiale". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco D'Uva ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev