(Agenzia Vista) Lombardia, 22 aprile 2020 Coronavirus, Salvini: "Commissariamento Lombardia? È sport nazionale Pd-M5S" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati: "C'è lo sport nazionale di chiedere il commissariamento da parte delle forze di maggioranza per la Lombardia, credo che bisognerà tornare a lavorare insieme. Della situazione in Emilia-Romagna non parla nessuno. La fame di poltrone di qualcuno nel Pd e nel M5S prevale". / fonte FB Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev