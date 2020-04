Pazienti covid ospitati in alberghi a Roma. Dott. Barillaro: “Ecco come li assistiamo”

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 Pazienti covid ospiti in alberghi. Dott. Barillaro: “Ecco come li assistiamo” La Fondazione Gemelli di Roma gestisce una struttura alberghiera in cui sono ospitati pazienti covid positivi in via di guarigione. Il dott. Christian Barillaro, Responsabile Centrale Continuativa Assistenziale del Policlinico Gemelli di Roma, ci spiega come funziona la struttura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev