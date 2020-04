Nel quartiere ebraico a Roma suona sirena per il 'Giorno della memoria' in contemporanea con Israele

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 In contemporanea con Israele nel quartiere ebraico a Roma suona sirena per il giorno della memoria Questa mattina alle ore 09:00, in contemporanea con l'orario d'Israele, ha suonato per due minuti nel quartiere ebraico di Roma una sirena per la commemorazione dello Yom HaShoah Ve Hagvura, il Giorno della memoria delle vittime dellla Shoah. Twitter/@romaebraica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev