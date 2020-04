(Agenzia Vista) Tel Aviv, 20 aprile 2020 Protesta a distanza di sicurezza, israeliani manifestano a Tel Aviv contro Netanyahu Manifestanti in piazza a distanza di due metri gli uni dagli altri e con la mascherina. A Tel Aviv la protesta per denunciare i rischi per la democrazia legati alle trattative fra il primo ministro Banjamin Netanyahu e il suo ex avversario politico Benny Gantz per formare un governo di coalizione / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev