(Agenzia Vista) Campania, 19 aprile 2020 Assembramenti per il funerale del sindaco-medico di Saviano. Comune ora in quarantena Centinaia di persone al seguito del feretro di Carmine Sommese il sindaco di Saviano, in Campania, morto di coronavirus. "Dopo la riunione notturna della task force regionale che ha valutato la situazione del Comune di Saviano, è stata decisa la messa in quarantena" annuncia su Facebook il presidente della Regoine Campania, Vincenzo De Luca: "Una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato. È stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l'impegno civile di tutta la nostra comunità". / fonte Facebook Francesco Emilio Borrelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev