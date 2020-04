18-04-20 Totti in diretta con Vieri: "La Roma? Si fa il segno della croce. Fonseca è bravo"

Assembramenti per il funerale del sindaco-medico di Saviano. Comune ora in quarantena

(Agenzia Vista) Campania, 19 aprile 2020 Assembramenti per il funerale del sindaco-medico di Saviano. Comune ora in quarantena Centinaia di persone al seguito del feretro di Carmine Sommese il sindaco di Saviano, in Campania, morto di coronavirus. "Dopo la riunione notturna della task force regionale che ha valutato la situazione del Comune di Saviano, è stata decisa la messa in quarantena" ...