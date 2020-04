(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 18 aprile 2020 La Polizia di Ascoli Piceno consegna 33 pacchi di viveri alla Croce Rossa per famiglie bisognose Nell'ambito del progetto della Croce Rossa Italiana “Il tempo della gentilezza”, grazie alla solidarietà della Polizia di Stato di Ascoli Piceno, sono stati donati 33 pacchi viveri alla locale C.R.I. il cui contenuto è stato meticolosamente pensato dalla Polizia di Stato, con beni di prima necessità e prodotti alimentari che potranno aiutare altrettante famiglie in stato di bisogno, generato od aggravato dall’emergenza COVID, alle quali si potrà garantire un sostentamento alimentare per circa 1 mese. La Polizia di Stato ascolana ha altresì intrapreso un’importante iniziativa di supporto alla Croce Rossa, a sostegno dalla comunità, fornendo la disponibilità delle pattuglie della Polizia Stradale per effettuare consegne a domicilio, rendendole così più facili e tempestive, di farmaci e di altri beni di prima necessità alle persone impossibilitate ad allontanarsi dalla propria abitazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli, quindi anziani o soggetti in stato di bisogno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev