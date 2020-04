(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Mes, Fico: "Informativa Conte non è fuori legge, in caso contrario sarei intervenuto" "Se ci fosse stato qualcosa fuori dalla legge sarei intervenuto io in prima persona. Non sono intervenuto perché non c'è niente fuori dalla legge. La capigruppo con un orientamento assolutamente maggioritario ha deciso di mettere in calendario per martedì l'informativa urgente del presidente del Consiglio", così il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev