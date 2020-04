(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Catalfo sistema ammortizzatori vetusto, ma per riformarlo servivano due mesi "È doveroso che il Paese sappia che è stato fatto tutto il possibile per accelerare e semplificare le procedure. Ci si e' trovati a dover far fronte a una emergenza mai conosciuta prima nel mondo del lavoro dovendosi affidare a strumenti normativi e procedurali vetusti, farraginosi, non al passo con i tempi. Per riformarli tuttavia sarebbero stati necessari due mesi" Così il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso di un'informativa urgente alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev