(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 “iCertificato”, l’app che ti aiuta a compilare l’autocertificazione “iCertificato” è nata da un’idea di Andrea Di Francia che insieme al suo team, composto da Ilja Langella e Carmine Del Gaudio, ha realizzato un’app che aiuta nella compilazione dell’autocertificazione richiesta dallo Stato per gli spostamenti. L’app comprende la compilazione e la condivisione automatica dei modelli di autocertificazione, sotto forma di PDF, permettendo alla persona di completare tutto il processo con pochi steps e in piena sicurezza in quanto l’app permette l’accesso e la visualizzazione del certificato solamente tramite autenticazione biometrica (FaceID o TouchID). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev