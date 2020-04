(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2020 Caso Gregoretti, Salvini: “Il 4 Luglio sono convocato in tribunale a Catania” “È arrivata la convocazione in tribunale per il 4 Luglio a Catania, con tutto il riaspetto per giudici e dei procuratori io credo che il 4 luglio l’Italia avrà altro da fare [...] lasciateci combattere.” Ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. Fonte: Matteo Salvini Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev