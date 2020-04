(Agenzia Vista) Ginevra, 14 aprile 2020 Coronavirus, Oms dieci volte piu' letale dell'influenza del 2009 "Stiamo cercando di imparare in base alle evidenze scientifiche. Possiamo solo dire quello che sappiamo e agire in base a ciò. I dati forniti dai Paesi ci hanno dato chiaro su quadro chiaro su questo virus: su come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che la diffusione del Covid è rapida e che è dieci volte più letale dell'influenza del 2009". Le parole del segretario generale della Oms in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev