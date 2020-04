(Agenzia Vista) Milano, 14 aprile 2020 Folla di rider senza mascherine a Milano in attesa di un treno, le immagini Molti i rider che come si vede nelle immagini aspettano sulla banchina il treno suburbano dall’hinterland milanese. Molti di loro sono senza dispositivi di protezione personale. La pagina Facebook Deliverance Milano che ha pubblicato il video, chiede più tutele per i lavoratori: “É proprio in un momento come questo di emergenza sanitaria nazionale e di allarme sociale generalizzato che decidiamo in che tipo di società intendiamo vivere: una società che lascia indietro gli ultimi scambiando sushi, pizza e patatine come un servizio essenziale, una coccola che qualcuno può concedersi a danno di qualcun'altro (una società malata evidentemente) o una società in cui le istituzioni sono in grado di garantire il benessere collettivo e la salvaguardia della salute pubblica?” Fonte: Deliverance Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev