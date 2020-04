(Agenzia Vista) Washington, 14 aprile 2020 Trump: "Vicini ad un piano per riaprire il Paese" "Sto avendo molte discussioni con la mia squadra è i maggiori esperti, siamo molto vicini a completare un piano per riaprire il Paese, forse anche prima del previsto. Finalizzeremo presto nuove ed importanti linee guida per dare ai Governatori le informazioni necessarie per riaprire in sicurezza i propri Stati. Il piano della mia amministrazione e le sue linee guida daranno alle persone la fiducia per cominciare a tornare a una vita normale. Questo è quello che vogliamo, il nostro Paese aperto. Vogliamo tornare alla normalità, il nostro Paese riaprirà con successo.” Così il presidente degli Stati Uniti nel corso del consueto punto sull’emergenza coronavirus negli Usa. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev