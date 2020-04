(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Boccia ai medici volontari in partenza per il nord: “Grazie di cuore” “A voi un grande grazie” queste le parole di Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, in un discorso ai medici pronti a salire sul volo dell’Aeronautica Militare che li porta a Bergamo dove verranno smistati tra le regioni che hanno maggiore difficoltà a fronteggiare il coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev