(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Appendino: “Pasqua e Pasquetta useremo anche i droni, restate a casa” “Ci avviamo verso una Pasqua e una Pasquetta diverse dal solito. Sarà difficile per tutti stare a casa, ma dovremo farlo. La Polizia Municipale è già fortemente presente in Città e lo sarà ancora di più in questi giorni, al servizio dei cittadini. Nelle strade, nei parchi, nelle piazze, per garantire - a tutela della nostra salute e della nostra sicurezza - che le disposizioni per il contrasto al coronavirus vengano rispettate. Come sempre, l'appello è quello alla responsabilità di ognuno e al rispetto delle regole, indipendentemente dai controlli. Come gesto di rispetto a tutta la comunità e a coloro che questa emergenza la stanno combattendo in prima linea. Grazie ai tanti, tantissimi che già lo stanno facendo.” Ha scritto la sindaca di Tornino, Chiara Appendino sul suo account Facebook Fonte: Chiara Appendino Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev