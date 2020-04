(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Conte in un tweet: "Sul Mes non si cambia" "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi." Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in un tweet. Fonte: Twitter/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev