(Agenzia Vista) Bergamo, 09 aprile 2020 Sciatori del primo weekend di marzo hanno diffuso virus anche in montagna, il servizio Con le scuole chiuse a causa dell'emergenza ma il Paese ancora al lavoro il primo weekend di marzo è stato devastante per la diffusione del Coronavirus anche in montagna. Il presidente della comunità montana di Scalve Pietro Orru: "Piste da sci prese d'assalto, nemmeno a Natale tanta gente così" Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev