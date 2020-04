(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Molinari (Lega): "Ue non è all'altezza. Italia bloccata da Bruxelles aspetta permesso di spendere" "L'Europa di sta dimostrando non all'altezza, quando Conte dice 'se non si trova una soluzione faremo da soli' dice un'ovvietà", queste le parole del presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari intervistato dall’Agenzia Vista. "E' assurdo - continua Molinari - che il nostro Paese sia bloccato, che non si riesca a mettere giù questo nuovo decreto aprile, che in qualche modo dovrebbe prevedere investimenti maggiori e mettere in campo le misure per affrontare l'emergenza economica. Anche nell'interlocuzione con noi dell'opposizione il Governo non sa dare una cifra perché stiamo aspettando il permesso da Bruxelles di poter spendere. A un certo punto, se non si trova una soluzione comune, l'Italia dovrà fare da sola per forza" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it