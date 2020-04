(Agenzia Vista) Spagna, 08 aprile 2020 Resisterò, il canto di speranza di medici e infermieri in un ospedale in Spagna "Resisterò per continuare a vivere, anche se i miei sogni sono fatti a pezzi, resisterò" sono le parole della canzone intonata da alcuni infermieri e medici in un ospedale in Spagna / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev