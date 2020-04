(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Eurogruppo, Salvini: "Ue dimostra sua assenza, non contano morti ma solo scelte Parigi-Berlino" Il leader della Lega Matteo Salvini: "L'Europa sta dimostrando, per l'ennesima volta, la sua lontananza, la sua assenza, in questa Europa non contano i morti, non contano i cittadini, non contano i lavoratori, ma conta solo l'interesse economico e quello che decidono a Bruxelles, a Berlino e a Parigi. Noi non vogliamo come italiani i soldi degli altri ma pretendiamo per aiutare la nostra gente di usare i soldi già pagati in passato dagli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev