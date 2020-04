(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Romeo (Lega) mi sembra che Conte si sia preso i pieni poteri "Il Governo ha deciso di decidere da solo. Invocano spesso la collaborazione nei confronti delle minoranze solo perché hanno bisogno di abbreviare i tempi del Parlamento, nei fatti però non c'è condivisione - così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, parlando all'Agenzia Vista - Di fronte a tutta una serie di proposte fatta dal centro-destra, il Governo non è stato in grado di prendere alcun impegno. Le risorse per questo decreto le risorse sono state spese tutte e sul prossimo non sanno quante e quali saranno. Diventava difficile proseguire trattativa, domani non voteremo fiducia "Non ci sono segnali di un cambio di rotta da parte del Governo, anzi sembra che i pieni poteri se li sia presi Conte" ha concluso il senatore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev