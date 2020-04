(Agenzia Vista) New York, 08 aprile 2020 Cuomo: "A New York 731 morti, il numero più alto in un giorno" "La cattiva notizia sono i 5.489 newyorkesi che hanno perso la vita a causa di questo virus. Sono saliti da 4.758, è il più ampio aumento in un solo giorno. Parliamo di numeri ma sono 731 persone che abbiamo perso. Dietro a ognuno di questi numeri c'è un individuo, una famiglia, una mamma un papà, un fratello o una sorella. Quindi ancora molto dolore oggi per molti newyorkesi." Così il governatore dello Stato si New York, Andrew Cuomo, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus. Fonte: Facebook/Anrdrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev