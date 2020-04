Macron per le vie di Pantin, Francia: “Grazie a tutti per rimanere in casa”

(Agenzia Vista) Parigi, 07 aprile 2020 Macron per le vie di Pantin, Francia: “Grazie a tutti per rimanere in casa” Il Premier Francese saluta e ringrazia i cittadini del comune di Pantin nel nord della Francia affacciati dai balconi. Fonte:Emmanuel Macron Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev