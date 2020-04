(Agenzia Vista) Puglia, 07 aprile 2020 Sindaco di Foggia, Landella avvisa: “Intensificati posti di blocco, a Pasqua non uscite” “Intensificati posti di blocco, a Pasqua non uscite” queste le parole di Franco Landella, sindaco di Foggia, in un video pubblicato sul suo profilo facebook dove avvisa i cittadini a rimanere a casa durante le festività di Pasqua Facebook Landella Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev