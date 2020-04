(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2020 Pioggia di tulipani per la Croce Rossa, l'omaggio floreale per chi combatte il Covid-19 ogni giorno Roma Flowers Park e Interflora hanno donato alla Croce Rossa di Roma svariati mazzi di tulipani da destinare ai volontari per ringraziarli del loro impegno nell’affrontare l’emergenza coronavirus. La Presidente di Croce Rossa di Roma, Debora Diodati, ha ricevuto simbolicamente un mazzo di tulipani presso il Roma Flowers Park, zona Santuario Divino Amore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev