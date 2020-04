(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2020 Al via i lavori di riqualificazione di via IV Novembre e via Cesare Battisti a Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Insieme all’intervento su piazza Venezia è partito il “Piano Sampietrini” a Roma. Sono strade molto importanti per la viabilità della città in quanto consentono ogni giorno l’accesso diretto al centro storico per auto, scooter e mezzi pubblici. Il progetto prevede la rimozione dei sampietrini nella parte centrale della strada e la sostituzione con l’asfalto, una superficie più adatta al transito degli scooter, biciclette e mezzi pubblici. I sampietrini saranno lasciati solamente ai lati della carreggiata come testimonianza storica della pavimentazione simbolo di Roma. Prevista anche una bonifica della rete idraulica, una pulizia completa delle caditoie su tutto il tratto di strada e un restyling della segnaletica al termine dei lavori." Fonte Facebook Virigina Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev