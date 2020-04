(Agenzia Vista) Londra, 07 aprile 2020 Il ministro degli Esteri Raab sostituisce Boris Johnson: "Stare a casa per salvare vite" "Stiamo intraprendendo azioni senza precedenti per consentire al sistema sanitario nazionale di rispondere all'emergenza coronavirus, per questo abbiamo chiesto alle persone di stare a casa, per proteggerlo e consentirgli di salvare vite." Così il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, nel corso del consueto punto sul Covid-19 nel Regno Unito di ieri prima di diventare sostituto premier in seguito al peggioramento di salute di Boris Johnson che lo ha costretto a entrare in terapia intensiva. Fonte: Facebook/Uk Prime Minister Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev