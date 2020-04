(Agenzia Vista) Londra, 07 aprile 2020 Il sindaco di Londra lancia l'hasghtag #LondonTogether per raccogliere storie positive sul Covid-19 Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, lancia sui social l'hasghtag #LondonTogether per raccogliere storie positive sul Covid-19: "Ciò che mi dà speranza è l'incredibile risposta dei Londinesi. Abbiamo bisogno di storie così" ha detto in un video promo per la campagna. Fonte: Facebook/Mayor of London Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev