(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 Esami maturità, sottosegr. De Cristofaro (Leu): "Tutti ammessi non significa 6 politico" Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto scuola che contiene le misure per completare l'anno scolastico con l'emergenza coronavirus in corso. L'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista al sottosegretario al Ministero dell'istruzione ed esponente di Leu Giuseppe De Cristofaro: "Il decreto cerca di fare il punto e di dare una serie di indicazioni in una fase straordinaria che non ha precedenti nella storia del nostro Paese, così come in tutto il mondo. Una serie di misure che possano rappresentare una risposta per insegnanti e studenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev