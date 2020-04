(Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2020 Obbligo Mascherine, Rossi: "In Toscana distribuite gratis a domicilio" “Sono già partiti i camion per la distribuzione ai Comuni. Ho chiesto ai sindaci che vengano distribuite porta a porta per evitare assembramenti altrimenti si rischia di far peggio. Sono circa 2-3 mascherine a testa: non sono certo sufficienti ma sono un primo segnale a cui ne vogliamo far seguire altri” Il videomessaggio del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. / Facebook Rossi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev