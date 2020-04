(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2020 Coronavirus, pochi secondi guadagnati possono fare la differenza. La polizia scorta le ambulanze "In questi giorni di emergenza Coronavirus chi, come noi, è impegnato in prima linea ha un unico obiettivo. Salvaguardare la vita e la salute di tutti. Capita allora che le pattuglie della nostra Polizia Stradale vadano in ausilio alle ambulanze che trasferiscono i malati nelle strutture ospedaliere dove saranno curati. Anche pochi secondi guadagnati possono fare la differenza. Noi ce la mettiamo tutta, voi aiutateci restando a casa." Fonte: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev