(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 INFOGRAFICA Prorogate le misure anti-covid fino al 13 aprile, no alle passeggiate Le misure del Governo per combattere il Coronavirus sono prorogate fino al 13 Aprile Il Presidente del Consiglio ha inoltre chiarito sulle uscite coi i bambini: “Le passeggiate non sono autorizzate, un genitore può portare un figlio a fare la spesa” Nuova stretta anche per gli allenamenti: Sospesi per le società sportive e per atleti in gruppo Rimangono vietati gli spostamenti non necessari e le chiusure di negozi e attività non essenziali Si può andare al lavoro per le pochissime attività essenziali rimaste aperte Per fare la spesa, per motivi di salute o situazioni di necessità È necessario compilare l'autocertificazione con il motivo per cui si è usciti Se si esce senza motivo si rischia una multa fino a 3.000 € Divieto assoluto di uscire per chi è positivo al tampone o in quarantena In caso di uscita si rischia una pena fino a 5 anni per reati contro la salute pubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev