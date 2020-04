(Agenzia Vista) New York, 02 aprile 2020 Coronavirus, aereo con aiuti dalla Russia atterrato a New York E' atterrato a New York un aereo di aiuti dalla Russia che consegnava mascherine e attrezzature mediche speciali per far fronte all'emergenza coronavirus negli USA. Fonte: Twitter/@RussiaUN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev