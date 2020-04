(Agenzia Vista) Manila, 02 aprile 2020 Duterte ordina di sparare a chi viola le misure contro il coronavirus nelle Filippine "Non esiterò. I miei ordini alla polizia e ai militari sono chiari: se si ribellano contro di voi e sentite che le vostre vite sono in pericolo sparategli, colpiteli a morte." Così il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, in un messaggio alla nazione ha messo in guardia gli eventuali trasgressori delle misure restrittive contro l'emerrgenza coronavirus. Fonte: Rtvm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev