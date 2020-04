(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 aprile 2020 Coronavirus, von der Leyen: "Per SURE Ue pronta a mobilitare 100 mld" "SURE può andare a beneficio di tutti gli Stati membri. Possiamo mobilitare 100 miliardi di euro per questo piano grazie alle garanzie degli Stati membri per 25 miliardi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev