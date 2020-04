Ecco il nuovo ospedale degli alpini di Bergamo, costruito in soli 10 giorni

(Agenzia Vista) Bergamo, 01 aprile 2020 Ecco il nuovo ospedale degli alpini a Bergamo, costruito in soli 10 giorni Pronto il nuovo ospedale a Bergamo, costruito in soli 10 giorni per affrontare l'emergenza coronavirus in una delle città più colpite d'Italia dal covid-19. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev