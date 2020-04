(Agenzia Vista) Saragozza, 01 aprile 2020 Il presidente di Aragona all'ospedale da campo: "Costruito in poco tempo per combattere il virus" "Vogliamo comunicare agli Aragonesi che il loro governo sta lavorando con tutti i mezzi a loro disposizione per essere in grado di affrontare questa crisi molto grave con le maggiori garanzie possibili. La cooperazione e l'unità sono essenziali" Javier Lambán durante la sua visita all'ospedale da campo che il consiglio comunale di Saragozza e le società aragonesi hanno installato alla Fiera di Saragozza Fonte Gobierno de Aragón Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev