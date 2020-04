(Agenzia Vista) New York, 01 aprile 2020 Coronavirus, Cuomo: "Mio fratello positivo" "Chiunque può soggetto a questo virus, porta uguaglianza. Non importa quanto intelligente, ricco o potente pensi di essere, non importa quanto vecchio o quanto giovane. Mio fratello Chris è positivo al coronavirus, lo ha scoperto questa mattina. Starà bene, è giovane in forma, forte (non quanto pensa) ma starà bene." Così il Governatore dello Stato di New York nel corso della conferenza stampa sul punto dell'emergenza coronavirus riferendosi al fratello reporter della CNN. Fonte: Facebook/Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev