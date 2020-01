(Agenzia Vista) Bologna, 27 gennaio 2020 Bonaccini: "Per la prima volta ho sentito Santori, ho ringraziato lui e le Sardine" "Per la prima volta ho sentito Santori, ho ringraziato lui e le Sardine". Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna riconfermato Stefano Bonaccini, intervenuto in conferenza stampa per commentare i risultati del voto. /courtesy Facebook Stefano Bonaccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it