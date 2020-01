Bonaccini si arrabbia con la sicurezza del comitato

Shoah, Mattarella: il virus del razzismo va ancora debellato

Roma, 27 gen. (askanews) - L'antisemitismo è un "fenomeno odioso" che "purtroppo non è scomparso, come abbiamo visto di recente con l'ignobile scritta su una casa di Mondovì". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per il Giorno della memoria, riferendosi alle scritte lasciate sulla porta dell'abitazione di una soopravissuta ai lager. ...