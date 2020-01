(Agenzia Vista) Calabria, 27 gennaio 2020 "Non ho voce", le prime parole della Santelli dopo la vittoria in Calabria La candidata di centrodestra, Jole Santelli, conquista la Calabria: "Sono risultati enormi" - ha commentato, ormai senza un filo voce, i primi risultati: "Permettete di dedicare questa vittoria ai miei genitori, ai miei nipotini che, come tutti i bambini e i ragazzi della Calabria, devono avere la speranza di poter tornare e vivere in questa terra, all'uomo che mi ha consentito di fare della politica la mia vita". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è intervenuto a sorpresa con una telefonata e ha detto: "Per quanto ci riguarda, con questo risultato elettorale Forza Italia certifica il radicamento diffuso e il ruolo insostituibile, come unica espressione nel panorama politico della tradizione liberale, della tradizione cattolica, della tradizione garantista. Forza Jole! Forza Calabria! Forza Italia!" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev