Roma-Lazio, Inzaghi: "Ho fatto i complimenti a Fonseca, ci teniamo stretti il punto"

Conte: nessuna instabilità governo, il voto è regionale

Roma, 27 gen. (askanews) - Nel governo "non ritengo che ci sia nessuna instabilità" per la fase di debolezza che attraversa il M5s. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commentando il voto in Emilia Romagna, fuori da Palazzo Chigi. "Come abbiamo lavorato ieri - ha assicurato - lavoreremo oggi e domani. Il M5s, anzi, a marzo, in un breve intervallo temporale, arriverà a degli ...