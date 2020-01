Regionali, Salvini: "Ho scommesso qualche caffè, vinceremo e non di poco"

calcio

Video Serie A, la clamorosa goleada dell'Atalanta contro il Torino: 7-0 e Ilicic show

L'Atalanta continua a sorprendere e vince in casa del Torino 7-0. Un risultato clamoroso, anche per la squadra di Gasperini, che già in altre occasioni - contro il Milan prima della sosta e contro il parma alla ripresa del campionato di serie A - ha vinto all'insegna della goleada. All'Olimpico di Torino la Dea decide di esagerare e va in gol tre volte con Ilicic, due con Muriel e una a testa con ...