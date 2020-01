Regionali, Morra: "Tre impresentabili, uno in Emilia per Fdi e due in Calabria per Forza Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 Regionali, Morra un impresentabile in Emilia-Romagna, due in Calabria Il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ha annunciato i nomi di tre impresentabili per le elezioni di Emilia - Romagna e Calabria. Si tratta di un candidato di Fratelli d'Italia per quanto riguarda l'Emilia Romagna, e due candidati di Forza Italia in Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev